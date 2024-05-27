Спектакль о спецназе по пьесе Леонида Якубовича представят в разных городах России

Спектакль по пьесе телеведущего, народного артиста РФ Леонида Якубовича «Люди А. Выбор» о спецподразделении «Альфа» представят в разных городах страны. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал автор документального романа «неВойна» Алексей Филатов.





По словам Филатова, по мотивам романа которого написана пьеса, июнь «весь расписан». Он отметил, что постановка пройдет в Туле, Калуге, Орле, Воронеже, Твери, Рязани.





«Договоренности у нас есть», — подчеркнул он.





Стоит отметить, что Филатов является руководителем театрального социально-патриотического проекта «Люди А. Выбор». Премьера спектакля пройдет 28 мая в «Москонцерт холле». Филатов выразил надежду, что постановка будет востребована на постоянной основе, а не только в рамках проекта.









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