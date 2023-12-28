Золотой голос Венеции Лука Минелли выступил на концерте в Балтийске с Джими МакРеем. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского городского округа.





Выступление итальянского тенора состоялось благодаря фонду культуры инициатив в рамках международного фестиваля солидарности с Россией, говорится в сообщении. Концерт прошел на сцене Культурно-молодежного центра.





Лука Минелли исполнил для балтийцев арии из известных опер. Шотландский музыкант, в свою очередь, сыграл на волынке. Помимо родных мелодий МакРей исполнил российские песни.





Ранее стало известно о приезде звезды турецких сериалов в Россию. Актер Бурак Озчивит выступит на концертах в Москве и Санкт-Петербурге в феврале.









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