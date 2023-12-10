В Нарьян-Маре выступят оперные солисты Мариинки

Группа солистов оперы Мариинского театра выступит 10 декабря на сцене концертного зала дворца культуры «Арктика» в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе театра, передает ТАСС.





Среди них — баритон Вячеслав Васильев, меццо-сопрано Ирина Шишкова, тенор Антон Халанский и сопрано Екатерина Гончарова.





Слушателей ждет насыщенная программа из сочинений русских и европейских композиторов. Так, прозвучат арии и дуэты из знаменитых опер мирового репертуара, сцены из классических оперетт, романсы и неаполитанские песни.





Зрители услышат романсы «Ночь» Антона Рубинштейна, «Я жду тебя» Сергея Рахманинова, «День ли царит» Петра Чайковского, песни Серафима Туликова и Исаака Дунаевского, а также русскую народную песню «Вдоль по Питерской».

На концерте также будут исполнены ария Германа из оперы «Пиковая дама» и Серенада Дон-Жуана Чайковского.













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