В Эрмитаже открылась выставка-инсталляция «Думай о времени!»

В Эрмитаже открывается выставка «Думай о времени!» Ян ван ден Хекке. Роскошный натюрморт«, где представлена отреставрированная картина фламандской живописи второй половины XVII столетия.





Как сообщает « Российская газета », это не просто показ замечательной картины «Роскошный натюрморт» в Белом зале Главного штаба. Живопись XVII века здесь сочетается с поиском современного языка музейного пространства, а все вместе это сплетается в удивительное эстетическое высказывание.





«Это сложное интеллектуальное и философское размышление кураторов и художников над вечными темами: зыбкости человеческого существования, его быстротечности и хрупкости. Именно поэтому строка, написанная на картине Яном ван ден Хекке, вынесена в название экспозиции и призывает зрителя к рефлексии: «Думай о времени», — отметили в пресс-службе Эрмитажа.





К замечательной картине, экспонатам из коллекции Эрмитажа и современному выставочному дизайну добавилась музыка, подобранная дирижером и скрипачом-виртуозом Сергеем Стадлером.









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