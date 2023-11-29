«Чебурашка» и «Вызов» получили награды на вручении премии «Событие года»

Фильмы «Чебурашка» и «Вызов» удостоились наград на 11-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер». Мероприятие прошло в Community Moscow.





Главред и основательница «КиноРепортера» Мария Лемешева стала ведущей церемонии вручения премии. По ее словам, чествуют не только тех, кто долгие годы создает историю отечественного кинематографа, но и тех, кто представляет новое поколение звезд.





«Мы выбирали лучших из лучших, чтобы в очередной раз показать, как много актуальных проектов появляется на нашем кинорынке», — сказала Лемешева.





Лучшим фильмом и проектом года по версии журнала стал «Вызов» Клима Шипенко. Актриса Юлия Пересильд и актер Иван Янковский получили хрустальную звезду. В номинации «Прорыв года» лауреатом стал Даниил Воробьев, известный по фильмам «Повелитель ветра», «Гром: Трудное детство». Семейная комедия «Чебурашка» стала «Героем года» по версии «КиноРепортера».









Фото: YouTube