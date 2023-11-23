Потомки Тютчева прибыли на выставку в честь 220-летия со дня рождения поэта

Потомки Федора Тютчева прибыли на выставку к 220-летию со дня рождения поэта, которая начала работать в музее-заповеднике «Овстуг» под Брянском. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Экспозиция «Ф.И. Тютчев. Литературное окружение» открылась с миниатюры семейного вечера семьи поэта. Приехали и его потомки, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.





«Представители семьи Пигаревых — Екатерина Ивановна (пра-пра-пра-правнучка) с супругом Александром и с племянницей Анастасией», — уточнили представители «Овстуга».





Выставка состоит из портретов, произведений, цитат, комментариев литературных друзей и коллег поэта — Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Некрасова, Ивана Аксакова и других.





Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» находится в 40 километрах от Брянска в Жуковском районе. В усадьбе в 1803 году на свет появился будущий русский поэт, дипломат, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Тютчев посещал имение в разные годы жизни.









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