Актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Британский актер и музыкант Роберт Паттинсон, получивший мировую известность после роли Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», впервые станет отцом.



На пополнение в семье на музыкальном фестивале Corona Capitel в Мехико намекнула певица и актриса Сьюки Уотерхаус, с которой Паттинсон состоит в отношениях. Актриса пошутила, что не может скрыть живот даже в блестящем наряде.



Для пары Паттинсона и Уотерхаус это будет первый ребенок. Актеры впервые появились вместе на публике в 2018 году.



Ранее актер Роберт Паттинсон встречался с актрисой Кристен Стюарт. Пара рассталась в 2012 году. Сьюки Уотерхаус в прошлом встречалась с музыкантом Майклом Кейном. Актрису можно увидеть в фильмах «С любовью, Рози», «Гордость и предубеждение и зомби», «Мир будущего» и других.









Фото: Vogue/YouTube