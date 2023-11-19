Завершились съемки второго сезона сериала «Исправление и наказание»

Компания Good Story Media и канал ТНТ объявили о завершении съемок второго сезона популярного сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой. Он выйдет в 2024 году, сообщает «Кино-театр.ру».





Режиссером второго сезона стал Эдуард Парри. В проекте остались актеры из первого сезона, к которым присоединились Михаил Пореченков, Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Юлия Гришаева и другие артисты.





В первом сезоне проекта зрителям показали, до чего может довести человеческая жадность.

Началась история со смерти главы семейства Верхоланцевых. После внезапной кончины на счета покойного накладывают арест. Но его родственники не готовы мириться с таким положением дел.

Они предпринимают преступную попытку завладеть деньгами и, как следствие, оказываются за решеткой, а там Верхоланцевы становятся участниками экспериментальной программы по перевоспитанию заключенных.













Фото: скриншот в YouTube сериала «Исправление и наказание»