Русский музей получил в дар уникальную коллекцию акварелей княгини Ольги

Благотворительный Фонд «Святой Екатерины» и Министерство культуры России подписали соглашение о передаче в дар Русскому музею коллекции акварелей Великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи Императора Александра III, принадлежащие Фонду, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Документ был подписан в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума министром культуры России Ольгой Любимовой и генеральным директором Благотворительного фонда «Святой Екатерины» Александром Андреевым.



В коллекцию входят 180 акварелей, написанных княгиней Ольгой в разные годы, а также 44 мемориальных предмета семьи Александра III.



«Уникальная коллекция Великой княгини Ольги Александровны и личные вещи императора Александра III вернулись на Родину, в Русском музее продолжится работа по их изучению и атрибутированию. Уверена, что произведения украсят экспозицию музея, эти предметы привлекут внимание самой разной аудитории. Огромная благодарность Фонду «Святой Екатерины», — приводит ведомство слова Ольги Любимовой.



Гендиректор Русского музея Алла Манилова назвала знаковым событием передачу в дар музею уникальной коллекции.



«180 акварелей Ольги Александровны и 44 мемориальных предмета, принадлежащих членам семьи Императора Александра III невероятно ценны для нас, потому что после 1917 года в Русском музее нет мемориальной коллекции. Теперь у нас появится новый фонд мемориальных предметов Александра III, а всю коллекцию мы представим в 2024 году на выставке, которая пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации», — рассказала Алла Манилова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России