На Чукотке стартовал фестиваль «Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия»

Мероприятие посвящено народным промыслам коренных малочисленных народов Севера.
В центре будут проходить образовательные проекты для сотрудников музеев региона и культурные меропри...
Режиссер поделился своим мнением о творчестве исполнителя.
Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры прошел в Москве.
Гендиректор музея Алла Манилова также выразила надежду на развитие связей с учреждениями других стра...
Мероприятие посвящено народным промыслам коренных малочисленных народов Севера.
В центре будут проходить образовательные проекты для сотрудников музеев региона и культурные меропри...
Режиссер поделился своим мнением о творчестве исполнителя.
Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры прошел в Москве.
Гендиректор музея Алла Манилова также выразила надежду на развитие связей с учреждениями других стра...
Соответствующее соглашение было подписано на площадке IX Санкт-Петербургского международного культур...
Александр Рыжинский сообщил, что возникли совместные программы с национальными консерваториями Таджи...
Так, например, компенсацию можно будет получить за аренду парков и усадеб через Московскую цифровую ...
Премию Евразийской киноакадемии могут впервые вручить уже в следующем году.
Мера должна поддержать небольшие студии, которым трудно привлечь средства для финансирования съемок.
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Жительница Пензы получит три билета на «Щелкунчика» в Большом театре.
Завершилась сессия «Театр» в рамках IX Санкт-Петербургского культурного форума — Форума объединенных...
Сейчас идет подбор актеров для съемок.
Творческий вечер пройдет в кинотеатре «Мир искусства».
Подписание соглашения состоялось в рамках Санкт-Петербургского форума объединенных культур.
Особое внимание стороны намерены уделить наращиванию гуманитарных обменов.
Кассовые сборы отечественных фильмов в российских кинотеатрах достигли 25,1 миллиарда рублей.
17.11.2023