На Чукотке стартовал фестиваль «Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия»

Мероприятие посвящено народным промыслам коренных малочисленных народов Севера. Проводится фестиваль в окружном Доме культуры в Анадыре.В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по изготовлению традиционной одежды, украшений, будет работать ярмарка, где можно будет купить готовые изделия народных промыслов.Фестиваль на Чукотке проводится при поддержке НКО «Фонд социального развития «Купол» и окружного департамента культуры, спорта и туризма.