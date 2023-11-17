На Чукотке стартовал фестиваль «Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия»

17.11.2023

На Чукотке стартовал фестиваль «Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия»
В Анадыре стартовал межрегиональный фестиваль «Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия», передает ТАСС.

Мероприятие посвящено народным промыслам коренных малочисленных народов Севера. Проводится фестиваль в окружном Доме культуры в Анадыре.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по изготовлению традиционной одежды, украшений, будет работать ярмарка, где можно будет купить готовые изделия народных промыслов.

Фестиваль на Чукотке проводится при поддержке НКО «Фонд социального развития «Купол» и окружного департамента культуры, спорта и туризма.