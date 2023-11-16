Миллионным посетителем выставки-форума «Россия» стала жительница Пензы

Жительница Пензы Светлана Сулейманова станет обладателем трех билетов на «Щелкунчик» как миллионный посетитель международной выставки-форума «Россия». Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная поздравила женщину с получением приза.





Миллионному посетителю выставки на ВДНХ вручили сертификат от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»», банка России и павильона «Умные финансы» и Минкультуры.





«По нему вы получите три билета на спектакль - на балет «Щелкунчик» в Большом театре», — сказали организаторы, чьи слова приводит РИА Новости





Жительницу Пензы также поздравили гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Наталья Виртуозова и советник первого зампредседателя Банка России Ирина Романова.





Партнеры также оплатят посетительнице проживание по приезде в Москву для посещения спектакля. Сама Сулейманова поделилась радостными эмоциями и отметила, что семья сделала ей подарок в виде поездки в столицу. Жительница Пензы назвала приз на выставке счастьем.





Надежда Преподобная добавила, что для нее является огромной честью от лица министерства пригласить посетительницу выставки на спектакль, который хотя бы раз в жизни мечтает увидеть каждый человек.









Фото: YouTube