Первый канал снимет фильм с цифровыми копиями советских актеров в главных ролях

Первый канал намерен весной начать производство фильма, где в главных ролях сыграют цифровые копии советских актеров. Об этом рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.





По данным ТАСС , съемочный процесс займет год. Сейчас идет подбор актеров, уточнил в беседе с агентством Эрнст.





«Мы весной запускаем фильм — очередную версию «Семи самураев». Действие происходит в Гражданскую войну», — поделился гендиректор Первого канала.





По его словам, из семи главных героев двое являются современными российскими актерами. Кастинг еще не утвержден. Пятеро — это великие советские актеры в лучшей своей возрастной фазе, добавил Эрнст. Такой комментарий он дал в ходе сессии «Кино — формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий» на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.









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