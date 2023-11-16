Первый канал снимет фильм с цифровыми копиями советских актеров в главных ролях

16.11.2023
Первый канал намерен весной начать производство фильма, где в главных ролях сыграют цифровые копии советских актеров. Об этом рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
По данным ТАСС
, съемочный процесс займет год. Сейчас идет подбор актеров, уточнил в беседе с агентством Эрнст.
«Мы весной запускаем фильм — очередную версию «Семи самураев». Действие происходит в Гражданскую войну», — поделился гендиректор Первого канала.
По его словам, из семи главных героев двое являются современными российскими актерами. Кастинг еще не утвержден. Пятеро — это великие советские актеры в лучшей своей возрастной фазе, добавил Эрнст. Такой комментарий он дал в ходе сессии «Кино — формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий» на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.
Фото: Pixabay.com