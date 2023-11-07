Выставка «Россия» приняла почти полмиллиона человек за три дня

Почти полмиллиона человек побывали за три дня на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.





Рекордные 448 тысяч гостей посетили выставку «Россия». Такие цифры привели в пресс-службе.





«Это рекорд для ВДНХ», — заявили представители выставки.





В день открытия на форуме побывала 191 тысяча человек. На следующий день, 5 ноября, выставку увидели 123 тысячи граждан. В воскресенье с «Россией» познакомились 134 тысячи человек.





На ВДНХ состоялись концерты, мастер-классы и образовательные мероприятия. Прошли презентации, открылись новые павильоны. Одно из центральных событий первого дня работы проекта — представление «Портал в будущее», участниками которого стали Shaman, Лариса Долина, Наталья Подольская и Юлианна Караулова. Одновременно десять площадок ВДНХ стали местом проведения масштабного танцевального флешмоба.





Последний день длинных выходных завершился выступлением певицы Ирины Дубцовой. Напомним, что поэт и исполнительница стала победительницей «Фабрики звезд».









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