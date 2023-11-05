В Ставрополе, Волгограде и Краснодаре стартует фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»

8, 9 и 11 ноября в Ставрополе, Волгограде и Краснодаре пройдет фестиваль «Музыкальный калейдоскоп», сообщается на сайте Министерства культуры РФ.





В программе — концерты с участием известных российских музыкантов. В фестивале по традиции участвуют приглашенные солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов и региональные музыкальные коллективы.





8 ноября на сцене Ставропольской государственной филармонии выступят лауреат III Всероссийского музыкального конкурса Эмиль Мирославский (гобой), лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова Александр Ключко (фортепиано) и лауреат Международного юношеского конкурса пианистов им. С. В. Рахманинова Глеб Семенов.





9 ноября волгоградской публике будет представлена литературно-музыкальная программа «Времена года». В концерте примут участие артисты театра и кино Сергей Аронин, Алена Коломина, Илья Смирнов, Ольга Гапоненко, а также Волгоградский академический симфонический оркестр.

11 ноября в Краснодаре, на сцене Муниципального концертного зала Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» состоится концерт с участием лауреатов XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Равиля Ислямова (скрипка) и Василия Степанова (виолончель), а также Кубанского симфонического оркестра.









Фото: официальный сайт Министерства культуры РФ