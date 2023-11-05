В театре юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится III Межрегиональный детский фестиваль

В театре юных зрителей им. А.А. Брянцева с 8 по 11 ноября пройдет третий межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О», сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

В этом году для участников со всей России подготовили особенную программу с привлечением звезд театральной педагогики.

Программа фестиваля состоит из трех направлений: на Малой сцене пройдут показы поэтических спектаклей детских театральных коллективов со всей России, выбранные из 60-ти заявок членами жюри во главе с заслуженным артистом России, актером ТЮЗа им. А.А. Брянцева Борисом Ивушиным.

Специальным гостем фестиваля станет известный хореограф, актер, режиссёр, телеведущий, лауреат «Золотой Маски», наставник шоу «Танцы на ТНТ», член жюри известных телевизионных проектов Егор Дружинин. Творческий путь и профессиональная актерская карьера Дружинина много лет назад начиналась именно на сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева.

В афишу 2023 года вошли 15 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Тольятти, Долгопрудного, Макеевки (ДНР), Колпино, Сестрорецка по произведениям Пушкина, МЛермонтова, Бунина, Чуковского, Барто, Цветаевой, Ахматовой, Маяковского и других авторов.

По итогам фестиваля, который проводится при поддержке Минкультуры России, жюри определит спектакль-победитель «Б’АРТ’О» и лауреата в номинации «Яркая творческая индивидуальность».







