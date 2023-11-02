Евгений Петровский назвал Юрия Темирканова символом Петербургской филармонии

Заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский дал комментарий журналистам в связи с кончиной Юрия Темирканова.





Дирижер и легендарный худрук филармонии скончался на 85-м году жизни. Евгений Петровский прокомментировал уход Юрия Темирканова в беседе с представителями СМИ. Его слова приводит пресс-служба филармонии.





«Сегодня пришла очень тяжелая для нас новость — для нас, для филармонии, но и для культуры в целом — российской культуры, мировой культуры. Сегодня на 85-м году жизни скончался выдающийся музыкант, выдающийся дирижер, маэстро Юрий Хатуевич Темирканов, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича», — сказал Петровский.





Маэстро являлся художественным руководителем филармонии с 2001 года. Однако большая часть его творческой жизни связана с музыкальным домом, которому он неоднократно признавался в любви. В пресс-службе отметили, что Темирканов дебютировал здесь в 1967 году с Заслуженным коллективом республики симфоническим оркестром Ленинградской филармонии (Заслуженный коллектив России). Впоследствии он возглавлял его с 1988 года. Работал главным дирижером Симфонического оркестра филармонии (Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии) с 1968 по 1976 год.





«Безусловно, филармония сегодня осиротела, потому что Юрий Хатуевич – не просто первое лицо филармонии, он – символ филармонии. Трудно сказать, как мы будем жить дальше», — говорится в сообщении пресс-службы.





Концертные планы на этот сезон претерпят драматические изменения, добавил Петровский. 10 декабря филармония готовилась к 85-летнему юбилею маэстро.





«Для филармонии закончилась большая эпоха, эпоха Темирканова. И это, конечно, очень драматическое известие и событие для всей мировой культуры», — подытожили в пресс-службе.





Панихида по Юрию Темирканову состоится в Большом зале филармонии 5 ноября в 11 часов. Участниками станут Заслуженный коллектив России и Академический симфонический оркестр. Дирижируют Николай Алексеев и Владимир Альтшулер.









Фото: Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича



