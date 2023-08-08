Гарик Сукачев выступит на фестивале «Чернозем» в Воронеже

Американский постановщик стал лауреатом спецнаграды Glory to the Filmmaker за «особенно оригинальный...
Рок-музыкант готовится к первому после госпитализации выступлению. Об этом он сообщил в своем telegr...
Артисты станут хэдлайнерами шоу «Ночь города», которое станет одним из самых ярких юбилейных мероп...
Впервые представители VFX-подразделения объединились с целью защиты трудовых прав, пишет Deadline.
С 8 августа мультфильм доступен на ведущих стримингах, проинформировала «Культуромания».
Американский постановщик стал лауреатом спецнаграды Glory to the Filmmaker за «особенно оригинальный...
Рок-музыкант готовится к первому после госпитализации выступлению. Об этом он сообщил в своем telegr...
Артисты станут хэдлайнерами шоу «Ночь города», которое станет одним из самых ярких юбилейных мероп...
Впервые представители VFX-подразделения объединились с целью защиты трудовых прав, пишет Deadline.
С 8 августа мультфильм доступен на ведущих стримингах, проинформировала «Культуромания».
Список сформирует Минкультуры России, сообщила пресс-служба ведомства.
Глава министерства Ольга Любимова провела рабочую встречу с руководительницей Российского центра нау...
Впервые Союз театральных деятелей РФ проведет экспозицию в выставочном зале МСХ, сообщила пресс-служ...
Народный художник России скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте издательства АСТ.
Осенью галерея современного искусства в Москве откроет новое здание и покажет экспозиции «Астероиды ...
Американский постановщик и сценарист скончался 7 августа, сообщила его вдова Шерри Лансинг изданию T...
С такой просьбой в Минкультуры РФ обратились авторы новых учебников по истории для 10 и 11 классов, ...
Дебютная режиссерская работа актрисы расскажет о судьбе офицера Георгия Осоргина.
Космическую драму с Юлией Пересильд в главной роли посмотрели более 6,2 млн зрителей в РФ.
С 7 августа до 11 сентября организации кинематографии могут подать заявки на соискание премии, сообщ...
Видео от Bubble Studios и «Кинопоиска» появилось на ютьюб-канале студии, передает «Культуромания».
Многосерийную ленту с рабочим названием «Хроники русской революции» планируют выпустить в 2024 году.
9 августа исполняется 129 лет со дня рождения писателя, драматурга, сценариста и переводчика. ...
По итогам трех недель сборы исторической драмы Кристофера Нолана составили почти $553 млн, сообщил C...
Российский фонд культуры в четвертый раз проводит премию для специалистов и команд, создающих цифров...
08.08.2023