Гарик Сукачев выступит на фестивале «Чернозем» в Воронеже



Фото: Pixabay Фестиваль «Чернозем» пройдет с 18 по 20 августа и соберет более 30 групп и исполнителей.

20 августа в 21:00 начнется сет Гарика Сукачева на музыкальном опен-эйре в Чернозем-парке. На выступление можно пройти по билетам на отмененный концерт в Воронеже. Вход на площадку с 20:30.В конце июля Сукачева госпитализировали перед концертом в Рускеале. Мероприятие провели в формате «народного караоке», пригласив на него всех желающих. Артист извинился перед слушателями и обещал снова приехать к ним, когда появится возможность. Также он опроверг информацию о том, что его проблемы со здоровьем связаны с алкоголем.