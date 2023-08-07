В день рождения Михаила Горшенева вышла «Сказка о Горшке и Князе»

07.08.2023
7 августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появился спецэпизод сериала «Король и Шут».
Спешл основан на фэнтези-линии основного сериала
, дебютировавшего на стриминге в начале марта. В центре повествования — трубадуры Горшок и Князь, желающие стать менестрелями королевского двора. Они отправляются в лес, чтобы найти пропавшую Принцессу и исполнить свое желание. В дебрях их ждут опасности и испытания, встречи с Лесником, Горбуном, Феей мух и Колдуном, которые проверят их дружбу.
Для фильма экс-вокалист «КиШа» и продюсер проекта Андрей Князев повторил роль Барона. Продюсер Агата Нигровская дебютировала в роли Баронессы. Саундтрек пополнился кавер-версией «Прыгну со скалы» в исполнении Ёлки. Ранее Князев отмечал, что фэнтези-линия сериала может получить продолжение.
7 августа Михаилу Горшеневу могло исполниться 50 лет. Он скончался незадолго до своего 40-летия.
Фото: кадр из трейлера «Сказки о Горшке и Князе»