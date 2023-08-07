«Барби» заработала в прокате $1 млрд быстрее «Гарри Поттера»

Фото: кадр из фильма Barbie

По ее информации, Barbie установила новый рекорд. Картина собрала $1 млрд быстрее всех фильмов Warner Bros. Предыдущим лидером был финал поттерианы «Дары смерти 2», заработавший аналогичную сумму за 19 дней.Кроме того, Гервиг стала первой в истории постановщицей, фильм которой принес $1 млрд. Ранее такой результат показывали только мужчины-режиссеры.