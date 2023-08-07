«Барби» заработала в прокате $1 млрд быстрее «Гарри Поттера»

07.08.2023

«Барби» заработала в прокате $1 млрд быстрее «Гарри Поттера»
Лента Греты Гервиг достигла высокой планки сборов всего за 17 дней, сообшила газета New York Times.

По ее информации, Barbie установила новый рекорд. Картина собрала $1 млрд быстрее всех фильмов Warner Bros. Предыдущим лидером был финал поттерианы «Дары смерти 2», заработавший аналогичную сумму за 19 дней.

Кроме того, Гервиг стала первой в истории постановщицей, фильм которой принес $1 млрд. Ранее такой результат показывали только мужчины-режиссеры.

Фото: кадр из фильма Barbie