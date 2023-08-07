«Барби» заработала в прокате $1 млрд быстрее «Гарри Поттера»

Лента Греты Гервиг достигла высокой планки сборов всего за 17 дней, сообщила газета New York Times. ...
Режиссером выступила Иля Малахова. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра START. ...
Главную роль сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж. Об этом сообщает Лента.ру. ...
На аукцион выставлены декорации, выполненные по образцу дома покойной матери Канье Уэста Донды в Ч...
Лента Греты Гервиг достигла высокой планки сборов всего за 17 дней, сообщила газета New York Times. ...
Режиссером выступила Иля Малахова. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра START. ...
Главную роль сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж. Об этом сообщает Лента.ру. ...
На аукцион выставлены декорации, выполненные по образцу дома покойной матери Канье Уэста Донды в Ч...
Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об эт...
На празднике собралось более 30 производителей. Об этом сообщает пресс-служба Объединения центров ...
Выставка продлится до 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба музея. ...
Конкурс проходит на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Об эт...
Песня из фильма «Барби» попала в музыкальный чарт Billboard Hot 100. Об этом сообщает Игромания. ...
Энди Уорхол добился коммерческого успеха и славы еще при жизни. Даже после его ухода его работы пр...
Актер сериала «Во все тяжкие» скончался в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной...
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Але...
Искусственный интеллект воссоздаст образ Высоцкого для нового байопика ...
Первый всероссийский фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» откроется в субботу в музее-заповедн...
Владимир Федосеев также отправится на гастроли в Китай. Об этом сообщает ТАСС. ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что выставку посетили более 60 тысяч человек. ...
В Мичуринском краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова к 200-летию Минусинска впервые в обновлен...
Российская оперная певица Анна Нетребко через суд требует от театра Metropolitan Opera компенсации...
Восьмой этнический фестиваль "Музыки мира" откроется на Парадном дворе Шереметевского дв...
07.08.2023