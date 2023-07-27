Сериал «Оффлайн» с Никитой Ефремовым продлят на третий сезон

27.07.2023

Сериал «Оффлайн» с Никитой Ефремовым продлят на третий сезон
Сериал «Оффлайн» с Никитой Ефремовым получит третий сезон.

Проект Okko получит название «Оффлайн 3.0».

Сериал рассказывает историю гениального киберпреступника, который шантажирует наркоторговцев в даркнете. Создатели обещают, что в третьем сезоне ставки будут еще выше.

Третий сезон проекта будет включать 10 эпизодов. Режиссером выступит Кирилл Плетнев.

В актерский состав сериала вошли Никита Ефремов, Денис Шведов, Никита Кологривый, Полина Максимова, Альфия Закирова, Марина Ворожищева и другие.


Фото: кадр из сериала "Оффлайн"