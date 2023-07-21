Сын Михалкова снимет фильм о блокаднике и олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове

Артем Михалков, сын режиссера Никиты Михалкова, снимет фильм о блокаднике и олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове.



Байопик получит название «Первый на Олимпе», Байопик получит название «Первый на Олимпе», сообщает ТАСС.





Съемочный процесс начнется в 2024 году. В настоящий момент идет сбор команды и кастинг актеров.





Юрий Тюкалов стал первым советским олимпийским чемпионом в академической гребле. Золотую медаль Олимпиады он получал дважды. Шесть раз становился чемпионом Европы.





«"Первый на Олимпе" станет первым на большом экране: в мировом кинематографе практически не снималось фильмов о спортивной гребле, а именно в этом виде спорта характер человека проявляется как нигде», — рассказал о будущем фильме Артем Михалков.





Режиссер Артем Михалков известен как автор фильмов «Мистер Нокаут», «Ставка на любовь» и других.









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