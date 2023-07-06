LERMONTOV_FEST 2023 стартует в Санкт-Петербурге 18 июля

Масштабная программа ежегодного фестиваля будет проходить в Центральной библиотеке им. Лермонтова до 28 июля, сообщила пресс-служба учреждения.





Фестиваль откроется книжной выставкой. В ее ключевом разделе «Лермонтов и Славянский мир» представят произведения поэта, повлиявшие на творчество других деятелей культуры; их переводы на славянские языки; предметы декоративно-прикладного искусства. Завершится день концертом романсов на стихи Лермонтова и музыку Рахманинова.





19 июля пройдет паблик-ток «Иван Билибин и Славянский мир» и показ видеоверсии оперы «Степан Калашников» в постановке Натальи Качановой. 20 июля — музыкальная программа с романсами на стихи поэта и народными песнями. 21 июля Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» проведет финисаж экспозиции «Лермонтов: судьба поэта-воина», концерт старинных тарханских песен, которые мог слышать поэт в детстве, занятие о русском народном костюме с созданием кукол-оберегов.





Вторая фестивальная неделя откроется 24 июля паблик-током о Лермонтове и Полонском и музыкальным приношением поэту. 25 июля состоится «День Беларуси», на котором обсудят творчество белорусского поэта Максима Богдановича, покажут фильм о нем, расскажут о проекте «Литературный бомонд». 26 июля состоится «День Мицкевича»: паблик-токи о польском литераторе Адаме Мицкевиче и петербургской Полонии, его месте в польском романтизме, наследии Лермонтова в Польше, переводной деятельности российского поэта.





27 июля — «День Сербии». Паблик-ток откроет день памяти Лермонтова. Его продолжит финисаж выставки, посвященной сербскому комиксу от русских художников-эмигрантов. В финальный день, 28 июля, состоится «День Дагестана». К 100-летию Расула Гамзатова покажут док о народном поэте республики и проведут встречу с режиссером ленты Мурадом Ибрагимбековым. В завершение откроется экспозиция Олега Чернова «Мой Лермонтов» с образами персонажей «Героя нашего времени».





Фото: пресс-служба Лермонтовки