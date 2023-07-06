В Ростове Великом стартует фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

С 7 по 9 июля жители и гости города смогут бесплатно посетить концерты, экскурсии, выставки и лекции, сообщили организаторы.





В день открытия, 7 июля, заработает уличная экспозиция «Гении русского зарубежья», в числе героев которой представлен ростовский химик Александр Титов. Вечером состоится дебютный показ анимационного дока по воспоминаниям композитора Николая Черепнина, входящего в киноальманах «Живые мемории». После показа пройдет вокальный концерт, посвященный юбилеям Черепнина и Рахманинова.





8 июля к 145-летию Титова состоится лекция о его жизни и научных достижениях и откроется выставка, посвященная судьбе ученого. Вечером гостей ждут на концерт «Салон русской эмиграции. Париж. 20-е годы».





Ростовская часть фестиваля закроется 9 июля концертом-посвящением Марине Цветаевой. Публика услышит стихи поэтессы в новых аранжировках группы «Мне нравится». В этот же день прочитают лекцию о жизни и творчестве первого отечественного импрессиониста, театрального художника и литератора Константина Коровина, а также покажут фильм по его мемуарам.





Также на фестивале будет открыта выставка изданий, переданных Ростовскому кремлю Фондом наследия русского зарубежья. 300 книг подарены для будущего музейного центра «Дом А.А. Титова».





Полную афишу и регистрацию можно найти по ссылке





Ростов — третий город, где в этом году проводится всероссийский фестиваль. Он посвящен соотечественникам, покинувшим Родину и ставшим посланниками русской культуры в других странах. Ранее мероприятие состоялось в Пензе и Москве, а далее отправится в Улан-Удэ, Великий Новгород и Владикавказ. В каждом городе проводится индивидуальная программа. Ростовская афиша разрабатывалась совместно с ГМЗ «Ростовский кремль». Проект реализуется при поддержке ПФКИ.





Фото: пресс-служба Фонда наследия русского зарубежья