В Мариинском-2 дадут «Щелкунчика» к 80-летию Михаила Шемякина

04.05.2023

В Мариинском-2 дадут «Щелкунчика» к 80-летию Михаила Шемякина
Юбиляр выступил постановщиком балета, автором сценария, декораций и костюмов.

Оригинальную версию «Щелкунчика» на музыку Петра Чайковского в честь 80-летия художника представят на Новой сцене 4 мая в 19:00.

Опираясь на эстетику Гофмана, Шемякин переосмыслил оригинальное либретто Мариуса Петипа. Персонажей он представил в характерном для него стиле. Спектакль получил мышей с огромными носами, гигантский марципановый замок и «вальс-вьюгу» черных снежинок. 

Одной из задач спектакля автор назвал возвращение сказке «гофмановского духа с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями».

«Щелкунчик» дебютировал 22 года назад. За это время он выдержал более 200 показов. 

Фото: Наташа Разина / пресс-служба Мариинского театра