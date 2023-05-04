В Мариинском-2 дадут «Щелкунчика» к 80-летию Михаила Шемякина

Юбиляр выступил постановщиком балета, автором сценария, декораций и костюмов.





Оригинальную версию «Щелкунчика» на музыку Петра Чайковского в честь 80-летия художника представят на Новой сцене 4 мая в 19:00.





Опираясь на эстетику Гофмана, Шемякин переосмыслил оригинальное либретто Мариуса Петипа. Персонажей он представил в характерном для него стиле. Спектакль получил мышей с огромными носами, гигантский марципановый замок и «вальс-вьюгу» черных снежинок.





Одной из задач спектакля автор назвал возвращение сказке «гофмановского духа с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями».





«Щелкунчик» дебютировал 22 года назад. За это время он выдержал более 200 показов.





Фото: Наташа Разина / пресс-служба Мариинского театра