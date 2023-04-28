Дом Евгения Вахтангова откроется во Владикавказе 30 апреля

Проект станет самым уникальным и масштабным в истории Театра Вахтангова, рассказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.





С 30 апреля по 8 мая в родном городе выдающегося театрального режиссера будут отмечать открытие Дома Вахтангова. В мероприятиях примут участие более 300 артистов московского театра, которые приедут во Владикавказ с «Большими гастролями».





Постановки покажут на двух площадках. В Северо-Осетинском театре им. В. Тхапсаева представят «Евгения Онегина» (3 и 4 мая), «Мадемуазель Нитуш» (5 и 6 мая), «Царя Эдипа» (7 и 8 мая). В Русском театре им. Е. Вахтангова дадут «Ричарда III» (3 и 4 мая), «Аленький цветочек» (4 и 6 мая), «Дневник Анны Франк» (5 и 6 мая), «Любовь у трона» (7 и 8 мая).





По словам министра культуры, в 2020 году в доме, где родился и вырос режиссер, выкупили и расселили квартиры. Здание перевели в федеральную собственность и реконструировали, чтобы открыть в нем новое учреждение культуры.





Фото: телеграм-канал министра культуры РФ