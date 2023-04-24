Съемки нового фильма шведского режиссера Рубена Эстлунда стартуют летом

24.04.2023

Съемки нового фильма шведского режиссера Рубена Эстлунда стартуют летом
Новая сатирическая комедия получила название «Система развлечений не работает», передает World of Reel.

Двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» за сатирические черные комедии «Квадрат» и «Треугольник печали» приступит к съемкам новой ленты этим летом. 

Сюжет развернется на борту пассажирского лайнера, совершающего длительный перелет. В процессе из строя выходит развлекательная система, призванная скрасить пассажирам полет. В итоге «современные люди сталкиваются со скукой и собственными мыслями».

На сегодня в фильмографии Эстлунда значатся шесть полнометражных художественных лент. Две последние отмечены наградами в Каннах и другими премиями.

Фото: Pixabay