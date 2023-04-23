В Петергофе под «Гимн Великому городу» запустили фонтаны

Церемония прошла в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» в Санкт-Петербурге.





Центральный фонтан «Самсон», Большой каскад и другие фонтаны заработали 22 апреля, открыв летний сезон. Они будут радовать гостей ежедневно до 15 октября.





Каждый второй четверг месяца для пенсионеров РФ и Беларуси открыт бесплатный вход в парки и музеи ГМЗ. Каждое второе воскресенье месяца свободно посетить «Петергоф» могут члены многодетных семей, несовершеннолетние дети и подростки из РФ и РБ, а также студенты. Каждый четверг (еженедельно) бесплатное посещение предусмотрено для суворовцев, нахимовцев и кадетов, напомнили «Невские новости»





Фонтаны начали готовить к лету минувшей осенью. Все запланированные работы проведены, уникальная гидросистема готова к использованию. Ее отличает отсутствие насосов: вода попадает в парки Петергофа благодаря естественному перепаду высот.





Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф»