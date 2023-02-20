Российский фонд культуры провел дискуссию на Зимнем фестивале искусств

Дискуссия РФК прошла в рамках деловой программы 16-го международного фестиваля искусств в Сочи, сообщила пресс-служба фонда.





XVI Зимний международный фестиваль искусств под арт-руководством Юрия Башмета проходит с 15 по 27 февраля. В первый день его деловой программы, 17 февраля, РФК организовал обсуждение роли культуры в решении социальных проблем и развитии регионов РФ.





«Россия — страна с уникальной культурой, и уникальность ее связана с региональным многообразием. Культура и искусство оказывают прямое влияние на общественную жизнь каждого региона, вносят вклад в экономику, служат базой развития целого ряда других отраслей», — отметила гендиректор фонда Елена Головнина.





По ее словам, РФК реализует проекты, способствующие развитию культурной сферы и субъектов, и всей России. Его отделения работают в 44 регионах. Фонд оказывает организационную, методическую и консультационную помощь, а также поддерживает важные для сферы культуры инициативы.





Участники встречи из Башкортостана, Томской области, Удмуртии, Ростова-на-Дону и Пермского края рассказали о практикуемых формах работы в своих регионах на примере осуществленных инициатив, в том числе при поддержке РФК. Они обсудили, как именно развивается культура в российских регионах, какие знаковые инициативы уже реализуются, а какие — планируются, как эти проекты формируют единое культурное пространство РФ. Также они затронули вопросы о том, насколько возможно выделить общие для регионов проблемы с учетом их локальных повесток, как учреждения и организации культуры или масштабные мероприятия могут трансформировать городскую среду, и др.





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