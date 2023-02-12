Марко Менгони победил на фестивале в Сан-Ремо во второй раз

Sanremo Music Festival 2023 завершился победой певца, который уже становился лауреатом конкурса десять лет назад. Результаты голосования в прямом эфире транслировал Rai.





На 73-м музыкальном фестивале Менгони выступил с песней «Две жизни». Его главной наградой стала возможность представлять Италию на «Евровидении-2023». Конкурс пройдет в британском Ливерпуле, куда его перенесли из Украины. Как победитель Sanremo Festival 2013 Менгони уже участвовал в «Евровидении» с песней «Самое главное» и занял седьмое место.





Ранее сообщалось о том, что в Сан-Ремо покажут видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Однако в Италии не сложился консенсус по этому решению. Видео заменили: перед оглашением итогов конкурса ведущий зачитал письменное послание украинского лидера.





Фестиваль в Сан-Ремо проводится с 1951 года и собирает миллионы итальянских телезрителей.





Фото: кадр из клипа Ma stasera / ютьюб-канал Marco Mengoni