Вышел трейлер комедии «Свободные отношения» с Аглаей Тарасовой

29.01.2023

Вышел трейлер комедии «Свободные отношения» с Аглаей Тарасовой
Ролик по фильму Дмитрий Невзорова опубликован на ютьюб-канале «Киноафиша», сообщила «Культуромания».

«Свободные отношения» рассазывают историю супругов Илоны и Артема. Семь лет назад они решили пожениться из-за незапланированной беременности и с годами превратились в замученную бытом пару. Чтобы сохранить брак ради ребенка, Илона предлагает мужу сделать их отношения открытыми. К чему приведет эксперимент, можно будет узнать в кинотеатрах с 9 февраля.

Комедию снял Дмитрий Невзоров по сценарию, разработанному вместе с Никитой Лундиным. В касте вместе с Тарасовой значатся Борис Дергачев, Илья Соболев, Николай Фаменко и др.


Фото: кадр из трейлера фильма «Свободные отношения»