В Башкирии завершены съемки фильма «Северные амуры»





В Башкирии завершено производство нового анимационного фильма «Северные амуры». Фильм создавался анимационной студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан».



Съемки фильма проходили при поддержке главы Башкортостана Радия Хабирова. Хабиров также озвучил одного из персонажей мультфильма.



Руководитель региона отметил, что мультфильм станет отличным пособием по патриотическому воспитанию детей и молодежи.



Фильм рассказывает историю башкир, участвовавших в русско-шведской войне 1788 года и Отечественной войне 1812 года. Французы прозвали башкир за их мужество «Северными амурами».



Премьера мультфильма запланирована на конец весны. Создатели фильма ведут работу для организации проката по всей России.









Фото: кадр из фильма «Северные амуры»







