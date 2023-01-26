Депутат обратился в прокуратуру из-за рекламы Егора Крида в школах





Депутат Дмитрий Кузнецов обратился в прокуратуру из-за использования в школьных методических материалах видеообращения российского певца Егора Крида к ученикам. Копия документа находится в распоряжении редакции газеты «Культура».





Обращение артиста к школьникам используется для школьных уроков «Разговоры о важном».



Депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов написал запрос в Генеральную прокуратуру, в котором сообщил о том, что к нему обратился родительский комитет Санкт-Петербурга, представители которого пожаловались на использование в материалах к уроку «Разговоры о важном» записи с Егором Кридом.



«Как сообщает Родком, в конце своего рассказа о киберпреступлениях в интернете, Е. Крид осуществляет прямую рекламу своего телеграм-канала и планирующихся в сентябре 2023 года концертах в Москве и Санкт-Петербурге и приглашает на них школьников», — указано в запросе.



Родителей возмутило, что в комментариях к публикациям Крида используется нецензурная лексика, а концерты Крида маркируются возрастным ограничением 12+.





«...но даже при этой возрастной маркировке телеграм-канал не может быть упоминаем и рекламируем в 1-6 классах во всех общеобразовательных организациях России», — указано в документе.



Депутат призвал надзорное ведомство провести проверку указанных в обращении фактов.













Фото: Kremlin.ru



