Названы умершие в 2022 году знаменитости

В уходящем году не стало известных в стране и мире актеров, певцов, режиссеров, государственных деятелей и спортсменов.





В январе не стало 37-летнего французского актера Гаспара Ульеля, который погиб из-за столкновения на горнолыжном курорте. Он снялся в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света», «Ганнибал — восхождение».





В том же месяце в возрасте 85 лет скончался актер Леонид Куравлев. В его фильмографии значатся более 200 ролей. Одними из самых ярких образов стали Афоня и Жорж Милославский («Иван Васильевич меняет профессию»). В 84 года умер сценарист Виктор Мережко. Он написал сценарии к более чем 60 фильмам и сериалам, а также снял 11 кино- и телепроектов.





В феврале ушла из жизни Евгения Брик, актриса кинолент «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Одесса» и др. Ей было 40 лет.





В марте умерла уроженка Чехословакии Мадлен Олбрайт, ставшая первой женщиной на посту госсекретаря США. Ей было 84 года.





В апреле на 76-м году жизни скончался российский политик Владимир Жириновский, который был депутатом всех восьми созывов Госдумы РФ. Он участвовал в шести президентских выборах и отличался эпатажным поведением и популистскими лозунгами. Также он снимался в камео в кино и сериалах, записывал песни и участвовал в театральных постановках.





В мае ушел из жизни 88-летний первый президент Украины Леонид Кравчук.





В июне не стало российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, прославившегося хитом «Шоколадный заяц». Он умер в 45 лет. В конце месяца скончался экс-лидер «Ласкового мая» Юра Шатунов. Ставший звездой воспитанник детдома умер в результате сердечного приступа в 48 лет.





В июле в результате полученных при нападении ранений скончался премьер-министр Японии Синдзо Абэ, активно работавший над тем, чтобы его страна заключила мирный договор с Россией по итогам Второй мировой войны.





В конце августа в возрасте 91 года ушел из жизни первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, ставший одним из самых известных и неоднозначных политиков страны и мира последней четверти ХХ века.





В сентябре не стало 96-летней британской королевы Елизаветы II. Она провела на престоле 70 лет — дольше, чем все ее предшественники. За время ее правления сменилось 15 премьер-министров.





В сентябре умер один из основоположников французской новой волны в кино, режиссер Жан-Люк Годар (91 год). На его счету — около 130 проектов, в том числе ключевой для направления фильм «На последнем дыхании». В этом же месяце скончался 68-летний певец, танцовщик, хореограф-постановщик и мастер эпатажных шоу Борис Моисеев — один из самых ярких персонажей эстрады 90-х в России. В результате ДТП погиб режиссер, актер и худрук Волковского театра в Ярославле Сергей Пускепалис.





В октябре не стало исполнителя роли Хагрида в поттериане Робби Колтрейна. Ему было 72 года.





Под занавес года, в конце декабря, умерли советский и российский композитор Эдуард Артемьев и единственный на Земле трехкратный чемпион мира по футболу, бразильский спортсмен Пеле.





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