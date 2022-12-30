«Голос» Геральта в игре высказался об уходе Генри Кавилла из сериала Netflix

Актер Даг Кокл прокомментировал на Reddit рекаст в проекте «Ведьмак» от Netflix.





По его словам, Кавилл не упоминал об этом, но сложилось мнение, что «он не согласен со сценарием». Актер озвучки заявил, что понимает коллегу, если он действительно покинул проект из-за этого. Кавилл известен как большой фанат игр и книг, напомнил Кокл.





Также он заявил, что не знает причин, по которым Netflix решил отойти от литературного источника. Он добавил, что «не завидует» Лиаму Хемсворту, который станет новым Геральтом, и пожелал ему сил.





Даг Кокл озвучил англоязычного Геральта из Ривии в игровой трилогии The Witcher от польской студии CD Projekt RED. Когда сериал по книгам Анджея Сапковского дебютировал, он оценил его положительно. Возможно, его мнение изменилось из-за дальнейшего расхождения с каноном, которого не оценили поклонники оригинального «Ведьмака».





Фото: кадр из сериала «Ведьмак»