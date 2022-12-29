Инсайдер рассказал, как Генри Кавилл саботировал съемки «Ведьмака»

Фото: кадр из сериала «Ведьмак»

По его словам, актер специально провоцировал руководителей команды на то, чтобы его уволили. Он якобы регулярно опаздывал на съемки, страдал от недосыпа из-за проведенного за играми времени, требовал менять утвержденный сценарий и говорил на геймерском сленге, который его коллеги по площадке не понимали.Инсайдер добавил, что Кавилл общался только с одним из сценаристов, тоже геймером как он сам. После его увольнения актер откровенно начал саботировать съемочный процесс, создавая проблемы. В итоге приняли решение о рекасте и на роль Геральта выбрали Лиама Хемсворта.Официально «Нетфликс» и представители актера не комментировали сообщение.Кавилл в последний раз появится в образе Ведьмака в третьем сезоне. О его уходе из проекта стало известно в конце октября.