Инсайдер рассказал, как Генри Кавилл саботировал съемки «Ведьмака»

29.12.2022
Информацию о поведении актера на съемочной площадке сериала Netflix распространил в соцсетях DeuxMoi, на что обратил внимание Cybersport.
По его словам, актер специально провоцировал руководителей команды на то, чтобы его уволили. Он якобы регулярно опаздывал на съемки, страдал от недосыпа из-за проведенного за играми времени, требовал менять утвержденный сценарий и говорил на геймерском сленге, который его коллеги по площадке не понимали.
Инсайдер добавил, что Кавилл общался только с одним из сценаристов, тоже геймером как он сам. После его увольнения актер откровенно начал саботировать съемочный процесс, создавая проблемы. В итоге приняли решение о рекасте и на роль Геральта выбрали Лиама Хемсворта.
Официально «Нетфликс» и представители актера не комментировали сообщение.
Кавилл в последний раз появится в образе Ведьмака в третьем сезоне. О его уходе из проекта стало известно в конце октября.
Фото: кадр из сериала «Ведьмак»