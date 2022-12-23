Галь Гадот может появиться в десятой части «Форсажа»

23.12.2022
Американская актриса сыграет героиню, которая умерла в шестом фильме гоночной франшизы, сообщили источники The Direct.
По их словам, Гадот вернется к роли Жизель Яшар, фигурировавшей в пятом и шестом «Форсажах». По сюжету она погибла, спасая своего возлюбленного Хана (Сон Ган). Как авторы предполагают возродить персонажа, не уточняется. Официально подтверждения не поступало.
Ранее сообщалось, что съемки Fast X закончились летом. Режиссером выступил Луи Летерье («Иллюзия обмана»). Кинокартину планируют выпустить в мае наступающего года. Вместе со звездами франшизы Вином Дизелем и Мишель Родригес в ленте снялись Рита Морено, Бри Ларсон, Джейсон Момоа и др.
Десятый фильм стане предпоследним. В 2024 году планируется выпустить «Форсаж 11», который завершит основную сюжетную линию Доминико Торетто.
Фото: кадр из Furious 6