Сериал по книжному бестселлеру «Шантарам» закрыли после первого сезона

Фото: кадр из Shantaram

Последний эпизод Shantaram вышел 16 декабря. Как отмечает портал, сериал не вызвал «шумихи», как востребованные проекты стриминга.В основе «Шантарама» — роман Грегори Дэвида Робертса, основанный на событиях жизни автора. Сюжет разворачивается в 1980-е годы вокруг Линдсея, сбежавшего из тюрьмы в Австралии и перебравшегося в Индию. В Бомбее он становится врачом для жителей трущоб, влюбляется в таинственную женщину и снова связывается с мафией.Съемки шоу прервала пандемия, его производство завершили только в прошлом году. Проект дебютировал в середине октября 2022-го.Создателем выступил Стив Лайтфут. Бхарат Наллури стал одним из режиссеров и исполнительных продюсеров. В касте — Антония Деспла, Шубам Сараф, Суджая Дасгупта и др.