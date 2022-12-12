Полеты над сценой, принцесса с трубой и великая музыка Эдуарда Артемьева: конкурс талантов «Синяя птица» приближается к финалу

В эфире телеканала «Россия» завершился последний отборочный тур конкурса «Синяя птица». Совсем скоро зрители узнают имена победителей этого сезона, а пока именитое жюри — Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неёлова и Евгений Миронов снова удивлялись безграничным талантам участников проекта. По итогам зрительского голосования победителем четвертого тура стал Марк-Малик Мурашкин, который читал стихотворение, одновременно играя на рояле. Мальчик набрал наибольшее количество голосов и вышел в финал. Первый участник пятого отборочного дня 13-летний Всеволод Якубовский из Перми виртуозно исполнил на баяне знаменитую на весь мир «Катюшу», которую под его аккомпанемент спел выпускник «Синей птицы – 2016» Владислав Ушаков. Всеволод — продолжатель музыкальной династии: на баяне играл его дедушка, а мама — пианистка, поэтому музыку мальчик полюбил с самого раннего детства. А еще он занимается столярным делом и подарил ведущей Дарье Златопольской «двойной портрет» Синей птицы из дерева, который смастерил сам.

17-летняя Аделина Джафарова из Альметьевска проникновенно исполнила песню «Georgia on my mind», восхитив всех членов жюри мощным вокалом. Девушка профессионально занимается фортепиано, сама учится играть на гитаре и пишет песни. В будущем она хочет стать известной певицей и, чтобы исполнить свою мечту, в 15 лет поехала учиться в Казань. На программу она привезла главное татарское лакомство чак-чак — Дарья Златопольская не удержалась и сразу отломила себе кусочек.

Выступление 10-летней «принцессы» Валерии Михеевой из Москвы получилось невероятно трогательным — она исполнила на трубе легендарную и очень сложную композицию Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Выступление, как и весь выпуск программы, дети посвятили великому композитору, который недавно отметил 85-летний юбилей. Валерия считает лучшим в своей жизни день, когда ей подарили трубу. Этот инструмент она выбрала сама: звучание трубы ей понравилось, когда она услышала, как играет старший брат. Евгений Миронов выразил девочке свой восторг: «Я в шоке! Я не понимаю, как эта маленькая девочка могла выбрать такой сложный инструмент и играть на нем так чисто. Не могу поверить, что такой сильный, мощный звук у Вас. Браво!». Кстати, на этой программе из зала за конкурсантами наблюдал сын Евгения Миронова — Петя.

15-летней Екатерине Покусаевой из Самары нравится самой ставить номера, придумывать свои образы и костюмы. На сцене «Синей птицы» девушка показала изящный, эффектный номер — она буквально парила в воздухе, демонстрируя сложнейшие трюки на ремнях под песню «Полет на дельтаплане», которую исполнял Валерий Сюткин. Смелая участница заставила понервничать всех! Марина Неёлова призналась: «От таких номеров у меня всегда падает сердце. Как будто я вместе с ней сейчас летала. Завидую, когда вижу такое владение телом, ощущение себя в пространстве и подчинение его себе. Очень красивый «полетный» номер!» А Николай Цискаридзе заметил: «Ты сделала первый шаг на сцене, и сразу было понятно, что ты уже большой профессионал! Ты выполняла очень сложные элементы, требующие большой концентрации и силы, но самое ценное, что оставалась при этом женственной, по-настоящему парила. И было полное слияние с музыкой».

Танцевальный дуэт «Снупикрю» — 11-летние Дарья Никонова и Марьяна Назаренко выступили под музыку Эдуарда Артемьева, написанную им для фильма «Водитель для Веры». А выпускница «Синей птицы» Вита Корниенко в это время читала стихотворение.

Совсем скоро — долгожданный финал «Синей птицы»! И в конце программы были объявлены имена финалистов, на которых после всех отборочных туров остановили свой выбор члены жюри: Ангелина Сазонова (классический вокал), Дмитрий Мелькумов (гобой), Аделина Соколова (степ), Даниил Поточкин (фокусы), Валерия Михеева (труба).

Телезрители еще смогут успеть сделать свой выбор и проголосовать за понравившегося участника, отправив смс на номер 9395. Также слушатели радио «Маяк» могут выбрать финалиста, отправив номер участника на короткий номер 5533 со словом «Маяк». Победитель конкурса талантов получит заветный приз — «Перо Синей птицы», грант для педагога и 1 миллион рублей на исполнение мечты.

Финал Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» 18 декабря в 17:30 на телеканале «Россия».

Фото: пресс-служба