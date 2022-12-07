Дебютировал трейлер экранизации бестселлера «Тонкое искусство пофигизма»

Документальная лента The Subtle Art of Not Giving a F*ck снята по книге Марка Мэнсона. Ее первый т...
Исполнитель роли Железного человека в комикс-франшизе поделился с Deadline мнением о том, кого счи...
Многие критики признали The Way of Water более эффектным и эмоциональным, чем оригинальный фэнтези...
Премьерные показы постановки режиссера Юрия Александрова состоятся 17 и 18 декабря в «Санктъ-Петербу...
Портал-агрегатор рецензий на кино, сериалы, игры и альбомы опубликовал предварительный рейтинг кинок...
Документальная лента The Subtle Art of Not Giving a F*ck снята по книге Марка Мэнсона. Ее первый т...
Исполнитель роли Железного человека в комикс-франшизе поделился с Deadline мнением о том, кого счи...
Многие критики признали The Way of Water более эффектным и эмоциональным, чем оригинальный фэнтези...
Премьерные показы постановки режиссера Юрия Александрова состоятся 17 и 18 декабря в «Санктъ-Петербу...
Портал-агрегатор рецензий на кино, сериалы, игры и альбомы опубликовал предварительный рейтинг кинок...
У поклонников юмористической программы появилась возможность вернуть ее в эфир, несмотря на недавн...
С просьбами выступили представители Союза блогеров на круглом столе в Госдуме. Встречу провел депута...
Полноценный ролик по фильму с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом в главных ролях появился на ютью...
Рейтинг самых популярных актрис и актеров составил портал IMDb, специализирующийся на киноиндустрии....
Известный за пределами родной страны актер театра и кино скончался 7 декабря, сообщила «РГ» со ссы...
Кинематографист надеется на создание сиквела сай-фая Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Об э...
Создатели анимационного шоу предполагали назвать его «Аватар», однако канадский режиссер уже выкупил...
Новый полнометражный фильм постановщицы выйдет эксклюзивно на стриминге KION, сообщила пресс-служба ...
Имена ведущих 27-й музыкальной премии назвало «Русское радио», сообщило ТАСС со ссылкой на его пре...
Научная конференция, посвященная юбилею Музея имени Андрея Рублева, завершает мероприятия, которые п...
8 декабря 2022 года в Музее современной истории России состоится гала-концерт участников проекта «Кл...
Шоу от стримингового Netflix «Уэнсдэй» вошло в тройку самых популярных англоязычных с...
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной (г. Москва) даст...
07.12.2022