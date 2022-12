Дебютировал трейлер экранизации бестселлера «Тонкое искусство пофигизма»

Документальная лента The Subtle Art of Not Giving a F*ck снята по книге Марка Мэнсона. Ее первый трейлер появился на ютьюб-канале Rotten Tomatoes.





Фильм рассказывают историю человека, ищущего счастье. Авторы обещают, что благодаря картине зрители научатся справляться с тревогой и легче относится к внешнему виду, деньгам и другим вещам.





В главной роли снялся автор книги. Постановщиком выступил Нэтан Прайс. Премьеру «Тонкого искусства пофигизма» назначили на будущий год. Точную дату выхода объявят дополнительно.





Книга из раздела психологии и саморазвития вышла в 2016 году. В ней автор критикует распространенные рекомендации о поисках счастья и предлагает принимать недостатки себя и других людей и жизненные сложности.