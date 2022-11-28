На Чукотке начался показ фильмов Арктического кинофестиваля «Золотой ворон»

2 декабря 2022 года в Ростовском областном музее изобразительных искусств открывается выставка «Собр...
Международный Арктический кинофестиваль «Золотой ворон» стартовал в понедельник на Чуко...
Снизить количество контрафакта на торговых площадках можно с помощью двух инструментов: технологичес...
Объединение культурных центров Юга Москвы подводит итоги II большого фестиваля комиксов GeekVision...
Инклюзивный отдел Русского музея совместно с художником Асей Погребняк представляют проект «Мы в муз...
2 декабря 2022 года в Ростовском областном музее изобразительных искусств открывается выставка «Собр...
Международный Арктический кинофестиваль «Золотой ворон» стартовал в понедельник на Чуко...
Снизить количество контрафакта на торговых площадках можно с помощью двух инструментов: технологичес...
Объединение культурных центров Юга Москвы подводит итоги II большого фестиваля комиксов GeekVision...
Инклюзивный отдел Русского музея совместно с художником Асей Погребняк представляют проект «Мы в муз...
На телеканале «Россия» продолжается новый сезон всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица...
27 ноября в Казани в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева в рамках турне, посвящ...
27 ноября 2022 года во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасим...
27 ноября завершился проект «Школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». Финальной точ...
Элементы личности, ограничения, нормы культуры, периоды времени и сотни других вещей вместе состав...
Музей Победы и его филиалы в День матери посетили около 4 тысяч человек. Более тысячи из них — это м...
В московских парках начали принимать посетителей катки с искусственным покрытием, сообщила заммэр...
12 декабря Московский областной государственный театр «Русский балет» на сцене Московского Губернско...
В Музее Победы 25 ноября прошло торжественное награждение победителей «Диктанта Победы». Эта междуна...
26-27 ноября 2022 года Минкультуры России при поддержке Санкт-Петербургского общества научных и куль...
27 ноября в Москве пройдет очный этап всероссийского культурного проекта – Фестиваля патриотической ...
В 2022 году Российский национальный музей музыки отмечает свое 110-летие. Музыкальным итогом юбилейн...
Итоги Всероссийского конкурса региональных методических служб подведут 29 ноября в Москве в Российск...
Организаторы опубликовали шорт-лист команд, реставрационные проекты которых выбрали эксперты для дал...
Австралийский актер мог стать Джеймсом Бондом после Пирса Броснана, однако отказался от участия в ...
28.11.2022