На Чукотке начался показ фильмов Арктического кинофестиваля «Золотой ворон»

На Чукотке начался показ фильмов Арктического кинофестиваля «Золотой ворон»

28.11.2022


Международный Арктический кинофестиваль «Золотой ворон» стартовал в понедельник на Чукотке с показа фильма «Далекие близкие» режиссера Ивана Соснина. Об этом сообщил ТАСС начальник окружного управления культуры, искусства и народного творчества Никита Подгорбунских.