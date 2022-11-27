Лучшую региональную методическую службу определят в Москве

Региональная методическая служба, признанная жюри победителем конкурса, будет награждена денежным призом в размере 600 тыс. рублей, еще четыре призера конкурса получат по 150 тыс. рублей каждый. Полученные средства будут направлены на развитие организаций – лауреатов конкурса.

Конкурс проводится с 2021 года. В этом году в первом туре конкурса приняли участие 38 региональных методических центров, выполняющих функции по организационно-методическому обеспечению детских школ искусств, находящихся на территории субъектов Российской Федерации. В конкурсных испытаниях финала 28 ноября примут участие вышедшие в финал конкурса региональные методические службы 10 регионов: Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Сахалинской, Тверской, Томской областей, Республики Башкортостан, Республики Бурятия и Санкт-Петербурга.

29 ноября на базе Российского фонда культуры состоится Всероссийская конференция методических служб регионов Российской Федерации. Участники обсудят вопросы совершенствования методического сопровождения региональных систем художественного образования и развития сети методических служб в сфере культуры. Эффективными практиками выявления и обучения одаренных детей, обмена педагогическим опытом, методиками, а также новейшими учебно-методическими разработками в области искусств поделятся представители Федерального ресурсного информационно-аналитического центра художественного образования, региональных методических служб и федеральных образовательных организаций Минкультуры России, авторы учебных пособий.

Мероприятия проводятся Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным ресурсным информационно-аналитическим центром художественного образования Российской академии музыки имени Гнесиных.

Прямые трансляции событий финала конкурса и Всероссийской конференции будут идти на сайте Минкультуры России, Федеральном портале системы образования в сфере культуры и искусств «Артцентр.рус» и портале «Культура.РФ».

Фото: Минкультуры