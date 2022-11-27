Лучшую региональную методическую службу определят в Москве

26-27 ноября 2022 года Минкультуры России при поддержке Санкт-Петербургского общества научных и куль...
27 ноября в Москве пройдет очный этап всероссийского культурного проекта – Фестиваля патриотической ...
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26-27 ноября 2022 года Минкультуры России при поддержке Санкт-Петербургского общества научных и куль...
27 ноября в Москве пройдет очный этап всероссийского культурного проекта – Фестиваля патриотической ...
В 2022 году Российский национальный музей музыки отмечает своё 110-летие. Музыкальным итогом юбилейн...
Итоги Всероссийского конкурса региональных методических служб подведут 29 ноября в Москве в Российск...
Организаторы опубликовали шорт-лист команд, реставрационные проекты которых выбрали эксперты для дал...
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27.11.2022
Конкурс проводится с 2021 года. В этом году в первом туре конкурса приняли участие 38 региональных методических центров, выполняющих функции по организационно-методическому обеспечению детских школ искусств, находящихся на территории субъектов Российской Федерации. В конкурсных испытаниях финала 28 ноября примут участие вышедшие в финал конкурса региональные методические службы 10 регионов: Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Сахалинской, Тверской, Томской областей, Республики Башкортостан, Республики Бурятия и Санкт-Петербурга.
29 ноября на базе Российского фонда культуры состоится Всероссийская конференция методических служб регионов Российской Федерации. Участники обсудят вопросы совершенствования методического сопровождения региональных систем художественного образования и развития сети методических служб в сфере культуры. Эффективными практиками выявления и обучения одаренных детей, обмена педагогическим опытом, методиками, а также новейшими учебно-методическими разработками в области искусств поделятся представители Федерального ресурсного информационно-аналитического центра художественного образования, региональных методических служб и федеральных образовательных организаций Минкультуры России, авторы учебных пособий.
Мероприятия проводятся Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным ресурсным информационно-аналитическим центром художественного образования Российской академии музыки имени Гнесиных.
Прямые трансляции событий финала конкурса и Всероссийской конференции будут идти на сайте Минкультуры России, Федеральном портале системы образования в сфере культуры и искусств «Артцентр.рус» и портале «Культура.РФ».
Фото: Минкультуры