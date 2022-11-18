«Форсаж 10» стал одним из самых дорогих фильмов Голливуда

18.11.2022
Бюджет предпоследней части гоночной франшизы вырос до $340 млн, сообщили информированные источники издания The Wrap.
Десятая часть «Форсажа» оказалась одной из самых дорогостоящих в американской киноиндустрии. Более высокие бюджеты были у нескольких проектов. Среди них — «Пираты Карибского моря 4», «Эра Альтрона» и «Финал» из марвеловской серии Avеngers.
Также лента стала самой затратной во франшизе. Ее производство оказалось в полтора раза дороже, чем создание предыдущего фильма ($200 млн).
По словам инсайдеров издания, траты выросли из-за необходимости повышения зарплаты исполнителя главной роли Вина Дизеля, международных съемок, соблюдения антиковидных правил безопасности, а также инфляции.
Новый фильм серии The Fast and Тhe Furious в постановке Луи Летерье находится на стадии постпродакшена. Его премьера запланирована на май 2023 года. Далее Universal планирует снять финальную ленту основного цикла, релиз которой намечен на 2024-й.
Фото: кадр из The Fast and Тhe Furious