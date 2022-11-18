Студия Pixar показала новый трейлер мультфильма «Элементаль»

Ролик по анимационной ленте появился на ютьюб-канале студии.





История развивается в мегаполисе, где живут элементали — существа, соответствующие четырем стихиям. В центре повествования оказываются огненная девушка Эмбер и ее противоположность — парень водной стихии Уэйд, которые случайно знакомятся в метро. Со временем они понимают: несмотря на все различия и невозможность прикоснуться друг к другу, у них очень много общего.





Главные роли озвучили Лия Льюис и Мамуду Ати. Постановкой занимался Питер Сон, который ранее снял «Хорошего динозавра» для «Пиксар». За продюсирование отвечала Денис Рим («История игрушек 4», «Вверх»).





Премьера мультфильма Elemental на больших экранах назначена на 16 июня следующего года.



