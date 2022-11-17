В Третьяковке покажут работы Игоря Грабаря из Русского музея

17.11.2022
С 18 ноября по 26 февраля пройдет масштабная экспозиция произведений живописца, исследователя, реставратора и директора Третьяковской галереи, сообщила пресс-служба ГРМ.
Выставка приурочена к 150-летию автора. Посетители увидят его пейзажи, портреты и автопортреты, созданные в 1900-х — 1950-х годах, а также иконы и полотна авангардистов. Так авторы проекта подчеркнули роль Игоря Грабаря в расширении коллекции московской галереи, пополнившейся древнерусскими памятниками и картинами начала ХХ века.
Из Петербурга в Москву прибыли 13 полотен, в том числе «Портрет К.Д. Медовой» (1932), натюрморт «Дельфиниум» (1908) и др. Также будет представлен «Портрет художника Игоря Грабаря» кисти Филиппа Малявина (1895).
Прошлым летом выставка к юбилею художника и реставратора прошла в Русском музее.
В раннем периоде мастер создавал импрессионистические пейзажи и натюрморты. В 1920-е он отошел от импрессионизма и продолжил писать подмосковные пейзажи в ином подходе, а иногда создавал и городские пейзажи. В 1930-е его интерес сместился к портретам, при этом он продолжал писать поэтические образы природы.
Фото: И. Грабарь, «Март» (1939) / пресс-служба ГРМ