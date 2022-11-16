Объявлены победители Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2022»

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова направила видеоприветствие гостям мероприятия. Она отметила важность сохранения богатейших библиотечных фондов.

«Государственные и муниципальные библиотеки развиваются, преображаются и модернизируются. Они становятся все более привлекательными для людей всех возрастов, так как активно идет процесс цифровой трансформации. Обсуждение стратегии развития библиотечного дела остается актуальным и важным не только для отрасли культуры, но и для страны в целом. Уверена, дискуссионная площадка поспособствует внедрению новых решений в этих вопросах», — сказала Ольга Любимова.

В основной номинации «Библиотекарь года — 2022» победил Сергей Владимирович Петунин, библиотекарь первой категории отдела художественной литературы Новосибирской государственной областной научной библиотеки (Новосибирская область).

Победители Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2022» награждены дипломами и сертификатами на получение денежных призов.

Фото: Минкультуры РФ