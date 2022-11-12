Биографическая драма об Эмили Бронте выходит в российский прокат

В Русском музее представят полотна из Музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, сообщает ТАС...
Фильм «Эмили» об одной из трех сестер Бронте, написавшей «Грозовой перевал», начнут показывать в к...
Исполнителя заметили на съемочной площадке музыкального проекта на «Мосфильме», сообщил «СтарХит»....
Экспозиция будет работать в Музее современной истории РФ с 15 ноября по 15 декабря, сообщила пресс...
Режиссер и актриса умерла в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Большого драмтеатра им. Товстоног...
В Русском музее представят полотна из Музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, сообщает ТАС...
Фильм «Эмили» об одной из трех сестер Бронте, написавшей «Грозовой перевал», начнут показывать в к...
Исполнителя заметили на съемочной площадке музыкального проекта на «Мосфильме», сообщил «СтарХит»....
Экспозиция будет работать в Музее современной истории РФ с 15 ноября по 15 декабря, сообщила пресс...
Режиссер и актриса умерла в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Большого драмтеатра им. Товстоног...
О планах закрыть компанию «ПЦ ЖД» французского актера с российским паспортом сообщил его продюсер ...
Мероприятие представит свою интерпретацию идеи выставки «Всеобщий язык» в Пушкинском музее в Москв...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался 12 ноября. Об этом сообщил директор Воронежского ТЮЗа Андр...
12 ноября заработали первый и второй этажи «Дома книги», расположенного на Невском проспекте. Об э...
Своим видением будущего The Super Mario Bros. Movie поделился геймдизайнер и топ-менеджер Nintendo...
Фильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики» вышел 12 ноября, в день трехлетия сериала «Мандалорец» по вс...
Скульптура автора пьес «Пять вечеров» и «Осенний марафон» создана по эскизу Григория Ястребенецкого,...
Актер подал иск к четверым членам команды с обвинением в халатности, которая привела к гибели Галины...
О месте и времени похорон народного художника РФ сообщили в пресс-службе Молодежного театра, пишет...
Кинематографист назвал требования премии Американской киноакадемии невозможными для российских фил...
В интервью THR звезда оригинальных боевиков об американском солдате, прошедшем войну во Вьетнаме, ...
Презентация постановки на музыку Модеста Мусоргского прошла накануне, передает ТАСС со ссылкой на ...
Стриминг опубликовал на ютьюб-канале ролик по проекту, сочетающему кадры дикой природы и космическ...
В новом выпуске вокального конкурса жюри рассекретило еще одного персонажа. Восьмой эпизод вышел на ...
После анонса экранизации видеоигры актер напомнил в соцсетях о своем давнем стремлении появиться в...
12.11.2022