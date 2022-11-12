Биографическая драма об Эмили Бронте выходит в российский прокат

12.11.2022

Биографическая драма об Эмили Бронте выходит в российский прокат
Фильм «Эмили» об одной из трех сестер Бронте, написавшей «Грозовой перевал», начнут показывать в кинотеатрах страны со следующей недели.

Российская премьера байопика назначена на 17 ноября. Первые показы пройдут в некоторых городах на день раньше. 

Главная героиня живет в родовом поместье в Йоркшире и много времени проводит в мире грез. Она завидует славе старшей сестры Шарлотты и превозносит брата Бренуэлла. Однажды девушка влюбляется в гостя, викария Уильяма. Тайная страсть, бунт, желание жить без оглядки на других приводят к вызову, который она бросает и себе, и возлюбленному.

«Эмили» стала режиссерским дебютом актрисы Фрэнсис О’Коннор, которая сняла картину по своему сценарию. Главную роль исполнила звезда Sex Education Эмма Маккей. Впервые фильм представили на кинофестивале в Торонто.


Фото: кадр из Emily