Отреставрирован мост в Александровском парке

08.11.2022
Музей-заповедник «Царское Село» закончил реставрацию моста XIX века в Александровском парке. Старинный мост соединяет два берега Виттоловской протоки недалеко от самого романтического сооружения парка — павильона «Шапель». Оба объекта созданы по проекту шотландского архитектора Адама Менеласа. Реставрацию проводили на внебюджетные средства музея.
17 видов работ потребовалось выполнить мастерам РПНЦ «Специалист», чтобы вернуть архитектурному сооружению былую прочность и совершенство. От демонтажа архитектурного декора моста и покрытия его проезжей части до гидроизоляции конструкций и булыжной вымостки дна протоки. Для того чтобы все это исправить, реставраторам понадобилось почти два года, рассказала заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева.
Изначально мост был деревянным, его возвели в 1824 году одновременно с плотинами на Виттоловском пруду, фасад и низ были выкрашены светло-палевой краской, а тумбы и перила — светло-серой, «под камень». В самом начале 1900-х деревянный мост заменили металлическим с шоссированным (твердым) настилом. В таком виде он дошел до наших дней: это однопролетное металлическое арочное сооружение на массивных каменных устоях. Шесть металлических арок пролета объединены продольными, поперечными связями и плитой проезжей части. Устои моста выполнены из бутовой кладки и облицованы гранитными блоками. Перильное ограждение состоит из восьми литых чугунных тумб и шести кованых металлических звеньев с растительным орнаментом.
После завершения реставрации павильонов (Белая башня, Шапель, Арсенал) благоустраивается прилегающая территория.
Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»