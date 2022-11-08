Отреставрирован мост в Александровском парке

Музей-заповедник «Царское Село» закончил реставрацию моста XIX века в Александровском парке. Старинный мост соединяет два берега Виттоловской протоки недалеко от самого романтического сооружения парка — павильона «Шапель». Оба объекта созданы по проекту шотландского архитектора Адама Менеласа. Реставрацию проводили на внебюджетные средства музея.

17 видов работ потребовалось выполнить мастерам РПНЦ «Специалист», чтобы вернуть архитектурному сооружению былую прочность и совершенство. От демонтажа архитектурного декора моста и покрытия его проезжей части до гидроизоляции конструкций и булыжной вымостки дна протоки. Для того чтобы все это исправить, реставраторам понадобилось почти два года, рассказала заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева.





