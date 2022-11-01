В Махачкале открылась выставка хакасской культуры рубежа XIX и XX веков

Экспозиция «Народ Хакасии, рожденный степным ветром» расположилась в Национальном музее Дагестана им. А. Тахо-Годи, сообщает ТАСС.





До 29 января посетители могут увидеть национальные украшения и костюмы, музыкальные инструменты, фляжки и другие бытовые принадлежности из фондов Хакасского краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова. Всего — более 200 предметов.





По словам директора учреждения Андрея Готлиба, проект представляет культуру немногочисленного древнего тюркского народа, существовавшую на рубеже веков и уже исчезнувшую. В нем собраны материалы нескольких поколений музейных работников, добавил он.





Музеи двух республик планируют продолжить сотрудничество. В Хакассии представят выставку фотографий о жизнетворчестве Расула Гамзатова.





Ранее сообщалось, что 4 ноября в Торжке откроется «Россия в узорах. Верхневолжье», которая пройдет в рамках этнофестиваля «Россия в узорах».





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