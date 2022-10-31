Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал возле Титаника был от подводной экосистемы

Более 26 лет назад исследователь и дайвер Пол Генри Наргеолет зафиксировал необычный сигнал во время изучения места кораблекрушения «Титаника» с гидролокатором. Тогда было предположено, что он исходит от другого корабля, который затонул неподалеку.





В результате недавнего погружения в рамках экспедиции исследователям удалось выяснить, что именно уловил гидролокатор. Это был обширный риф, населенный морской жизнью.





«Мы поражены разнообразием и плотностью губок, „морского бамбука“ и других холодноводных кораллов, омаров и рыб, которые обитают в северной части Атлантического океана. Открытие этой экосистемы также позволяет провести сравнение с морской флорой и фауной на Титанике и вокруг него», — говорит ученый Стив В. Росс.





Экосистема, от которой был получен сигнал, расположена в 25 милях от места крушения корабля.





Специалисты сделали фото и видео, а также собрали образцы воды для анализа экологической ДНК. Это нужно для измерения степени биоразнообразия в рифе.





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