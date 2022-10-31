Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал возле Титаника был от подводной экосистемы

31.10.2022

Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал возле Титаника был от подводной экосистемы

Специалисты узнали, что полученный 26 лет сигнал рядом с Титаником был вызван богатой подводной экосистемой, информирует Daily Mail.

Более 26 лет назад исследователь и дайвер Пол Генри Наргеолет зафиксировал необычный сигнал во время изучения места кораблекрушения «Титаника» с гидролокатором. Тогда было предположено, что он исходит от другого корабля, который затонул неподалеку.

В результате недавнего погружения в рамках экспедиции исследователям удалось выяснить, что именно уловил гидролокатор. Это был обширный риф, населенный морской жизнью. 

«Мы поражены разнообразием и плотностью губок, „морского бамбука“ и других холодноводных кораллов, омаров и рыб, которые обитают в северной части Атлантического океана. Открытие этой экосистемы также позволяет провести сравнение с морской флорой и фауной на Титанике и вокруг него», — говорит ученый Стив В. Росс.

Экосистема, от которой был получен сигнал, расположена в 25 милях от места крушения корабля.

Специалисты сделали фото и видео, а также собрали образцы воды для анализа экологической ДНК. Это нужно для измерения степени биоразнообразия в рифе. 

Фото: Pixabay