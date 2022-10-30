Театр имени Вахтангова выпустил три новые книги

Певрое издание — книга Эллы Михалевой «Вахтанговцы: драматургия начала».





«Это первое большое издание, в котором мы впервые обратились к тому периоду, когда Студия Вахтангова выживала после Вахтангова», — рассказал ТАСС директор театра Кирилл Крок.





Вторая новинка — «Московские адреса Евгения Вахтангова. Путеводитель по волнам истории и памяти» Виктора Борзенко.





«Получилось увлекательное легкое повествование о том, что происходило с Вахтанговым, когда он бывал по этим адресам», — отметил собеседник агентства.





Третьей книгой станет издание театрального журналиста, критика Марины Райкиной «Кончайте ваш вахтанговский юмор».





В презентации примут участие авторы, а также театральный критик Ольга Егошина, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. Ведущий презентации — театровед Дмитрий Трубочкин.





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